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В Ростове упавшее на Ленина дерево придавило припаркованное авто

В Ростове упавшее на Ленина дерево придавило припаркованное авто
В Ростове огромное дерево придавило припаркованный автомобиль. Происшествие случилось 8 декабря на проспекте Ленина.

По словам очевидцев, растение упало в районе дома № 123. Вероятно, сухостой не выдержал сильный ветер и обломился прямо у корней. На кадрах видно, что дерево смяло крышу «Рено» и перегородило проезжую часть. Огромные ветви поцарапали и кузов припаркованной неподалеку «Киа».

В подобных ситуациях владельцу транспорта необходимо обратиться в инженерные службы и ТСЖ района. Сотрудники составят протокол и сообщат сумму ущерба. С документом хозяину авто необходимо обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.
Фото: Тютина
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