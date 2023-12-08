В Ростове упавшее на Ленина дерево придавило припаркованное авто

Фото: Тютина

В Ростове огромное дерево придавило припаркованный автомобиль. Происшествие случилось 8 декабря на проспекте Ленина.По словам очевидцев, растение упало в районе дома № 123. Вероятно, сухостой не выдержал сильный ветер и обломился прямо у корней. На кадрах видно, что дерево смяло крышу «Рено» и перегородило проезжую часть. Огромные ветви поцарапали и кузов припаркованной неподалеку «Киа».В подобных ситуациях владельцу транспорта необходимо обратиться в инженерные службы и ТСЖ района. Сотрудники составят протокол и сообщат сумму ущерба. С документом хозяину авто необходимо обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.