В Ростове упавшее дерево повредило провода и перекрыло движение

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону упавшее дерево повредило провода и перекрыло движение на улице Текучева. Происшествие случилось 2 ноября.Ствол сухого дерева упал на проезжую часть, заблокировав проезд. Кроме того, ветви дерева повредили провода. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб и «Донэнерго», чтобы устранить последствия инцидента. Вероятно, некоторые дома остались без электричества.Из-за происшествия образовался затор. Однако, по данным онлайн-карт, проезд снова открыт.Также жители города массово сообщают о падающих деревьях по всему городу. На улице Русской и Плужной также упали сухие стволы. На улице Суворова ствол дерева придавил микроавтобус, из-за чего сотрудникам Росгвардии пришлось перекрыть проезд.