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В Ростове упавшее дерево повредило провода и перекрыло движение

В Ростове упавшее дерево повредило провода и перекрыло движение
В Ростове-на-Дону упавшее дерево повредило провода и перекрыло движение на улице Текучева. Происшествие случилось 2 ноября.

Ствол сухого дерева упал на проезжую часть, заблокировав проезд. Кроме того, ветви дерева повредили провода. На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб и «Донэнерго», чтобы устранить последствия инцидента. Вероятно, некоторые дома остались без электричества.

Из-за происшествия образовался затор. Однако, по данным онлайн-карт, проезд снова открыт.

Также жители города массово сообщают о падающих деревьях по всему городу. На улице Русской и Плужной также упали сухие стволы. На улице Суворова ствол дерева придавил микроавтобус, из-за чего сотрудникам Росгвардии пришлось перекрыть проезд.
Фото: ростов.ру
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