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Предпринимателям с аксайских рынков отдали две тысячи квадратных метров на «Темернике»

Предпринимателям с аксайских рынков отдали две тысячи квадратных метров на «Темернике»

Предпринимателям с аксайских рынков отдали две тысячи квадратных метров на «Темернике». Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Василий Скрябин.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что на торговой площадке в районе старого аэропорта осталось около 500 свободных мест, а тысячи торговцев все еще продолжают оставаться без работы. Сколько будет стоить аренда на выделенной территории, пока остается неизвестным. Однако с 12 мая с предпринимателей в старом аэропорту уже начали брать деньги за торговлю. Прейскурант включает в себя въезд на территорию и место для продажи товаров.

Заместитель прокурора Ростовской области в свою очередь прокомментировал ограничения на входе в рынки «Алмаз» и «Атлант». По его словам, вход на территорию никто не запрещает, и если кто-то с этим столкнулся, то может обратиться с жалобой в прокуратуру. Незаконной на этих участках является лишь торговля.

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