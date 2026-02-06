Фото: соцсети

Задержан первый замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. Предварительная причина ареста - претензии, которые имеют отношение к установке камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. По данным Зотова, общий ущерб оценивается в 245 млн рублей.В правоохранительных структурах не дают комментариев по поводу задержания.Дмитрий Беликов ранее занимал должность заместителя генерального директора компании «Росавтотранс». Он также активно участвовал в проекте по развитию трамвайной сети в Таганроге.