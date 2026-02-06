Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Задержан первый замминистра ЖКХ Ростовской области

Задержан первый замминистра ЖКХ Ростовской области
Задержан первый замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. Предварительная причина ареста - претензии, которые имеют отношение к установке камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. По данным Зотова, общий ущерб оценивается в 245 млн рублей.

В правоохранительных структурах не дают комментариев по поводу задержания.

Дмитрий Беликов ранее занимал должность заместителя генерального директора компании «Росавтотранс». Он также активно участвовал в проекте по развитию трамвайной сети в Таганроге.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика