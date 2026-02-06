Экс-оперативнику наркоконтроля в Ростовской области дали 9 лет колонии за взятки

Фото: Donday

В Ростовской области вынесен приговор бывшему оперативнику наркоконтроля Артему Чернышеву, который получил девять лет колонии и лишен звания майора полиции за получение взяток.Как сообщили в УФСБ России по Ростовской области, старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Целинскому району Артем Чернышев регулярно получал деньги от наркоторговца. Взамен на вознаграждение он отказывался проводить проверки в отношении торговца наркотиками.В отношении Чернышева было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Егорлыкский районный суд Ростовской области назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, а также штраф в размере 1,3 миллиона рублей.Помимо этого, суд лишил его звания «майор полиции» и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет.