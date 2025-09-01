Первая неделя осени в Ростове-на-Дону будет дождливой

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону первая неделя осени будет дождливой. Об этом сообщают прогнозы Гидрометцентра с 1 по 5 сентября.В понедельник небо будет ясным. Столбики термометров днем поднимутся до +33 градусов. А к вечеру ожидается похолодание до +21 градуса. Ночью прольют дожди.Во вторник и среду температура воздуха достигнет +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса. Весь день будут лить дожди.В четверг и пятницу осадки прекратятся. Днем потеплеет до +27 градусов. Вечером похолодает до +15…+16 градусов.