В Ростове Западный район частично на сутки останется без холодной воды

В Ростове Западный район на сутки частично останется без холодной воды. Об этом сообщил «Ростовводоканал».

Отключение затронет Советский и Железнодорожный районы. Без воды останутся жители в пределах улиц: 2-й Краснодарской, Малиновского, Каширской, Заводской, 2-й Заводской, Денисова и Тружеников.

Кроме того, с пониженным давлением водоснабжение будет осуществляться в районе Коммунистического, Малиновского, 2-й Краснодарской и бульвара Дружбы.

Причина отключения — замена участка трубопровода на улице 2-й Краснодарской.
Фото: Дондей
