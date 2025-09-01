В Ростове Западный район частично на сутки останется без холодной воды

Фото: Дондей

В Ростове Западный район на сутки частично останется без холодной воды. Об этом сообщил «Ростовводоканал».Отключение затронет Советский и Железнодорожный районы. Без воды останутся жители в пределах улиц: 2-й Краснодарской, Малиновского, Каширской, Заводской, 2-й Заводской, Денисова и Тружеников.Кроме того, с пониженным давлением водоснабжение будет осуществляться в районе Коммунистического, Малиновского, 2-й Краснодарской и бульвара Дружбы.Причина отключения — замена участка трубопровода на улице 2-й Краснодарской.