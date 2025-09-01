Новости
За последнюю неделю лета огнеборцы ликвидировали свыше 200 пожаров

За последнюю неделю лета огнеборцы ликвидировали свыше 200 пожаров. Данные о возгораниях с 25 по 31 августа сообщили в МЧС по Ростовской области.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 85 пожаров. В огне удалось спасти троих, но таже есть и один погибший.

Огнеборцы также боролись с 131 загоранием сухой растительности на площади 4,7 гектаров. Также было потушено три лесных пожара.

Вдобавок проводилась ликвидация 32 ДТП, в которых спасли 16 участников аварий.

На одном из водоемов случилась трагедия, в которой погиб один человек.
Фото: МЧС России
