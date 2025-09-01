Ростовчане пришли в ужас от состояния гребного канала после пожара

Фото: DonDay.ru

Ростовчане пришли в ужас, увидев состояние гребного канала после жуткого пожара на Левобережной. Из-за сильного пожара на Левом береге, который длился двое суток, от зеленых полей остались лишь обгоревшие участки.Пожар на улице Левобережной случился 29 августа — загорелась трава. Спасателям потребовались несколько часов, чтобы локализовать огонь. Однако на следующий день в соцсетях сообщили, что пожар возобновился с новой силой. Для тушения огня привлекли вертолет Ми-8.В городе за десятки километров от места пожара чувствовался резкий запах гари, а у гребного канала стоял запах паленой шерсти мелких животных.Лишь к утру 31 августа пожар был полностью потушен. Люди, прибывшие на место, были потрясены увиденным.— Большая часть территории сгорела. Погорели деревья, трава, даже железный забор пострадал. В воздухе стоит резкий запах гари и чего-то странного, — рассказывают местные жители. — Пахнет так, будто сгорели птицы, животные или грызуны.Причины крупного возгорания сейчас выясняют специалисты. А жители Ростова надеются, что последствия пожара быстро устранят, и любимое место снова станет зеленым и ухоженным.