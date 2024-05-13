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В Ростовской области возбудили дело из-за загрязнения Дона

В Ростовской области возбудили дело из-за загрязнения Дона
В Ростовской области возбуждено дело, связанное с экологическим загрязнением реки Дон. Ключевым моментом стало нарушение, зафиксированное Росприроднадзором области.

В летний период 2022 года во время погрузочных работ в Азове на судно "Капитан Иван Викулов" был зафиксирован выброс зерновой пыли в воды Дона. В результате пыль осела на дно.

Несмотря на попытки убедить организацию добровольно возместить ущерб, причиненный водоему, требуемая сумма так и не поступила. В результате инициатору пришлось обращаться в арбитражный суд Ростовской области. По итогам решения суда, с предприятия, ответственного за погрузочные работы, взыскали 656 тысяч рублей.
Фото: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
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