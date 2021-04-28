В Ростове стоимость пасхальных куличей за год выросла на 13%

Жители Ростова потратят на 35 рублей больше на приготовление куличей, чем в прошлом году. Цены на продукты, необходимые для выпечки, за 2020 и 2021 годы опубликовал Ростовстат.Общая стоимость куличей, рассчитанных на семью из нескольких человек, обойдутся в 307 рублей. Столько же праздничной выпечки можно было сделать за 272 рубля в 2020 году. За год цена увеличилась на 12,8%.Чтобы приготовить девять куличей, потребуются молоко, сухие дрожжи, мука, яйца, сливочное масло, сахар, изюм и ванилин. Больше всего подорожали яйца. За восемь штук с ростовчан попросят 67 рублей, хотя в прошлом году они обошлись бы на 20 рублей дешевле. Купить 400 граммов сахара сейчас можно за 19 рублей - на шесть рублей дороже. За год килограмм муки вырос в цене на четыре рубля - в среднем он стоит 39 рублей. Ванилин подорожал на два рубля по сравнению с предыдущим годом. Теперь за два грамма ростовчане отдадут восемь рублей. На столько же увеличилась и стоимость сливочного масла (200 граммов) - 107 рублей. За год цена сухих дрожжей (11 граммов) выросла почти на рубль - 10 рублей.Прежняя стоимость осталась только на изюм и молоко. Так, за 100 граммов изюма попросят 29 рублей, а за пол-литра молока - 28 рублей.