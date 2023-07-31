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В Ростове во дворе жилого дома на Западном образовалась стихийная свалка

В Ростове во дворе жилого дома на Западном образовалась стихийная свалка
В Ростове-на-Дону жители Западного пожаловались на свалку во дворе жилого дома. Кадры мусора горожане опубликовали 31 июля в соцсетях.

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась на улице Благодатной, рядом с домом № 168/2. На снимках видно, что крупногабаритный мусор вываливается из мусорных баков. На участке разбросаны ветки, шины, доски, столы, диваны и другой хлам. Неподалеку лежат мешки со штукатуркой и травой.

- Там же уже месяц лежит сожженный контейнер. Детки поиграли ночью. Выгружают целыми багажниками! - добавили ростовчане.

Стоит отметить, что рядом рабочие ведут строительство нового кардиохирургического центра. Вероятно, администрация района просто не замечает, что происходит в паре метров от медучреждения. Жители неоднократно жаловались на проблему, однако ее все еще не решили.

В таких ситуациях горожанам следует обращаться в районную администрацию или управляющую компанию.
Фото: СоцСети
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