В Ростове сразу на нескольких улицах ограничат движение
В июле на нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
На Воровского в района домов №№ 17 и 17-б нельзя будет проехать с 7 июля по 21 декабря. Это связано со строительно-монтажными работами.
Проезд закроют на Горсоветской на период с 10 июля по 10 сентября. Здесь в района дома № 49 планируют прокладывать подземные инженерные коммуникации.
С 13 июля по 15 сентября сразу на нескольких участках будут модернизировать тепломагистраль. Движения ограничат в районе дома № 68/1 по улице 2-й Краснодарской, а также на улице Очаковской на участке от Журавлёва до Крепостного.
На Малиновского в связи реконструкцией путепровода в течение десяти ночей с 15 по 25 июля будет закрыта дорога.
С 16 июля по 1 сентября проезд ограничат на Целинской на участке от Стадионной до Будённовского.
Также до 21 декабря продлили ограничения возле дома № 94/92 на Красноармейской и в переулке Доломановском на участке между Варфоломеева и Катаева. На указанных улицах ведутся строительные работы.