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В июле сразу на нескольких улицах Ростова перекроют движение

В июле сразу на нескольких улицах Ростова перекроют движение
В Ростве-на-Дону в июле сразу на нескольких улицах введут ограничения движения транспорта. Об этом местных жителей предупредили в городском департаменте автодорог.

С 10 июля по 10 сентября нельзя будет проехать в районе дома № 49 по улице Горсоветской. Здесь будут прокладывать подземные инженерные коммуникации.

В связи с модернизацией участка тепломагистрали с 13 июля по 15 сентября закроют проезд на 2-й Краснодарской возле дома № 68/1, а также на Очаковской на участке от Журавлёва до Крепостного.

Также на улице Целиноградской планируют перекладывать водопровод. Из-за этого с 16 июля по 1 сентября ограничат движение на отрезке между Стадионной и Будённовским.

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