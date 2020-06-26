В июле сразу на нескольких улицах Ростова перекроют движение

В Ростве-на-Дону в июле сразу на нескольких улицах введут ограничения движения транспорта. Об этом местных жителей предупредили в городском департаменте автодорог.С 10 июля по 10 сентября нельзя будет проехать в районе дома № 49 по улице Горсоветской. Здесь будут прокладывать подземные инженерные коммуникации.В связи с модернизацией участка тепломагистрали с 13 июля по 15 сентября закроют проезд на 2-й Краснодарской возле дома № 68/1, а также на Очаковской на участке от Журавлёва до Крепостного.Также на улице Целиноградской планируют перекладывать водопровод. Из-за этого с 16 июля по 1 сентября ограничат движение на отрезке между Стадионной и Будённовским.