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В Ростове сотрудников ДПС, обвиненных в вымогательстве, уволили с работы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 30 января.В ночь на 25 января по Ростове на машине ехал боец СВО. Его остановили сотрудники ГАИ. Оказалось, что автомобиль, на котором передвигался мужчина, не зарегистрирован должным образом. Боец рассказал, что сотрудники предложили ему решить вопрос без составления протокола, потребовав 25 тысяч рублей. Он отдал им эти деньги.Впоследствии мужчина записал видео, на котором рассказал о ситуации. Вскоре полиция начала проверку. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются, а виновные лица понесут наказание. Сотрудников ДПС уволили.