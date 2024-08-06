В Ростове уволили инспектора ДПС из-за аварии с двумя пострадавшими

Фото: ростов.ру

В Ростове после ДТП с двумя пострадавшими уволили инспектора ДПС. Авария случилась 31 июля в Западном жилом массиве.За рулем «Ауди Ку 7» ехал 46-летний сотрудник ГАИ в нерабочее время. На перекрестке улицы Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии он врезался в остановившуюся на светофоре «Ладу Гранту». От удара отечественный автомобиль толкнуло вперед, и он врезался в «Мерседес Бенц В520».Когда на место ДТП приехали сотрудники ДПС, они предложили виновнику аварии пройти освидетельствование. Однако мужчина отказался это делать. После инцидента в отношении мужчины провели служебную проверку, по результатам которой его уволили.В результате аварии два пассажира «Лады Гранты» (20 лет и 22 года) получили травмы. Их отвезли в больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Вероятно, в отношении водителя «Ауди Ку 7» заведут уголовное дело.