Годовое обслуживание стадиона «Ростов Арена» обойдется в 45 миллионов рублей

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Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове (ГАУ РО «Ростов-2018») ищет подрядчика, который займется обслуживанием имущества стадиона. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.Исполнитель будет следить за исправной и бесперебойной работой коммуникационных систем: водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, теплоснабжения, электроснабжения и других. Контракт рассчитан на год: с 1 января по 31 декабря 2024-го.Услуга обойдется «Ростов Арене» в 45,3 миллиона рублей. Ранее на сайте публиковали тендеры на охрану «Ростов Арены» стоимостью 56 миллионов рублей, на уборку (еще почти 15 миллионов рублей) и на техобслуживание лифтов (2,7 миллиона рублей).