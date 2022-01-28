В Ростове в этом году появится более 300 контейнеров для раздельного сбора мусора

Фото: Администрация Ростова.

Проблема утилизации бытовых отходов является одной из главных «больных мозолей» не только нашей страны, но и мира. По статистике, 95% всех отходов жизнедеятельности человека гниёт на свалке. Одним из основных способов борьбы с загрязнением окружающей среды мировые экологические организации считают раздельное накопление ТКО.В Ростовской области с раздельным сбором отходов еще несколько лет назад было туго. Люди выбрасывали мусор в общие контейнеры. В 2020 году стартовал пилотный проект по раздельному накоплению ТКО. В Ростове и других крупных городах региона появились жбаны со специальной маркировкой, где коробки и пластик собирают отдельно от продуктов.- В Ростове жбаны установлены в Ворошиловском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Пролетарском районах. Кроме того, дополнительно промаркированы 54 ранее установленных контейнера, - рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.В этом году только в донской столице появятся еще 316 таких контейнеров. Весь собранный мусор будут отвозить на мобильную сортировочную станцию в Мясниковском МЭОКе.Конечно, раздельный сбор мусора требует куда больше времени и вложений, чем привычный алгоритм выбрасывания «все на свалку». Однако сортировка отходов помогает отсеять токсичные отходы и таким образом сохранить экологию.