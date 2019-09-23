Контейнерные площадки для сбора мусора устанавливают в Ростовской области на месте стихийных свалок



В Ростовской области продолжается обустройство контейнерных площадок для сбора отходов в рамках мусорной реформы.



Обязанность по оборудованию площадок и закупке контейнеров лежит на собственниках земельных участков – муниципалитетах, либо управляющих компаниях. Средства на покупку пластиковых баков также могут выделять региональные операторы. Объём средств при этом составит 1% от необходимой валовой выручки, которые могут быть заложены в тариф на 2020 год. В прошлом году региональные операторы приобрели более семи тысяч контейнеров. На этот год запланирована покупка ещё 3,5 тысяч единиц.



В районах контейнерные площадки обустраивают в местах стихийных свалок. Так, например, в Тарасовском районе уже оборудовано 109 площадок сбора мусора, приобретено и установлено 378 контейнеров.



— Мы начали строительство площадок в конце мая, — рассказал глава администрации станицы Митякинской Сергей Куркин. — Проблема с мусором у нас существовала с 70-х годов — люди сносили отходы на несанкционированные свалки в лесополосы, которые мы своими силами убирали каждый месяц. Однако вычистить стихийные очаги полностью не получалось. В рамках реализации областной программы мы проводили собрания с жителями — решали, где удобнее поставить пункты сбора мусора. Мы приобрели около 50 контейнеров, построили 13 площадок. Результат появился сразу — свалки исчезли, стало чище возле дорог и в посадках.



На оборудование контейнерных площадок и покупку контейнеров потрачено 4 891,94 тыс. руб. Региональный оператор Миллеровского МЭОК ООО «Экосервис» закупил для Тарасовского района 200 контейнеров, объёмом 1 кубометр, 70 мульд, объёмом 8 кубометров, 35 контейнеров для пластика и 35 — для бумаги.