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В Ростове снова выставили на торги имущество обанкротившейся муниципальной компании

В Ростове снова выставили на торги имущество обанкротившейся муниципальной компании
В Ростове снова выставили на торги имущество муниципального предприятия по строительству дорог. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Примерно за 34 миллиона пытаются продать спецтехникику: грузовики, прицепы, тракторы. Также в лотах числится пассажирский автобус.

Ранеее на торги было выставлено нежилое помещение и аренда автостоянки за 200 миллионов.

Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений зарегистрировано в 2002 году. Примечательно, что учредителем компании является администрация Ростова, а именно - департамент имущественно-земельных отношений. Основным видом деятельности компании являются ремонт, строительство и эксплуатация мостов, путепроводов и автодорог.

В 2020 году по иску судоходной компании «Донинфлот» в Арбитражный суд Ростовской области предприятие признали несостоятельным.

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