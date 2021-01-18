В Ростове снова выставили на торги имущество обанкротившейся муниципальной компании

В Ростове снова выставили на торги имущество муниципального предприятия по строительству дорог. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Примерно за 34 миллиона пытаются продать спецтехникику: грузовики, прицепы, тракторы. Также в лотах числится пассажирский автобус.Ранеее на торги было выставлено нежилое помещение и аренда автостоянки за 200 миллионов.Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений зарегистрировано в 2002 году. Примечательно, что учредителем компании является администрация Ростова, а именно - департамент имущественно-земельных отношений. Основным видом деятельности компании являются ремонт, строительство и эксплуатация мостов, путепроводов и автодорог.В 2020 году по иску судоходной компании «Донинфлот» в Арбитражный суд Ростовской области предприятие признали несостоятельным.