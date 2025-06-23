В Ростове снова отключили мобильный интернет

Фото: ИИ.

В Ростове-на-Дону с самого утра 23 июня люди жалуются на отсутствие мобильного интернета. Сбои в работе интернета наблюдаются у нескольких операторов сотовой связи. Люди не могут не только связаться друг с другом, но и оплатить такси, лекарства в аптеке или заказать продукты.Вероятно, причиной отключения интернета стала массированная атака беспилотников на регион. По информации Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь в Ростовской области были сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также был зафиксирован пожар на предприятии в результате атаки дронов на Каменский район.Несмотря на то, что ранним утром была объявлена отмена атаки беспилотников, связь и интернет продолжают оставаться недоступными.