Причиной отключения интернета в Ростовской области стала угроза безопасности

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Стала известна причина массового сбоя мобильного интернета в Ростовской области. В правительстве региона по этому поводу дали комментарий.У жителей донского региона перебои сети возникли утром 4 июня. Как выяснилось, причиной стали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи, отметили в правительстве региона.Пока не известно, когда снова начнет функционировать мобильная сеть.В связи с техническими проблемами в работе торговых точек в центре города оплата стала производиться исключительно наличными. Это связано с тем, что интернет-соединение временно недоступно.