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В Ростове снова будут отключать свет

В Ростове снова будут отключать свет
В донской столице снова будут отключать свет. Без электроэнергии останутся тысячи горожан.

По данным Донэнерго, отключения связаны с работами для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.
5 ноября с девяти часов утра до шести вечера электричества не будет по улицам: 6-я Линия, 7,9, 8-я Линия, 1-11, 2-20, 10-я Линия, 1-15, 2-16, Майской, 30-42.

Также с девяти часов утра до четырех вечера свет будут выключать на улице Береговой, 16, 49, 53А.
Кроме того, электроэнергии не будет по адресам:
• улица Тракторная, 36-48, 48Б, 41-79,
• улица Борисоглебская, 52-72, 75-93,
• улица Иловайская, 31-51, 36-65,
• переулок Технологический, 8,
• переулок Элеваторный,
• переулок 2-й Пятилетки, 23-27,
• переулок Курильский.

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