В Ростове снова будут отключать свет



В донской столице снова будут отключать свет. Без электроэнергии останутся тысячи горожан.



По данным Донэнерго, отключения связаны с работами для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.

5 ноября с девяти часов утра до шести вечера электричества не будет по улицам: 6-я Линия, 7,9, 8-я Линия, 1-11, 2-20, 10-я Линия, 1-15, 2-16, Майской, 30-42.



Также с девяти часов утра до четырех вечера свет будут выключать на улице Береговой, 16, 49, 53А.

Кроме того, электроэнергии не будет по адресам:

• улица Тракторная, 36-48, 48Б, 41-79,

• улица Борисоглебская, 52-72, 75-93,

• улица Иловайская, 31-51, 36-65,

• переулок Технологический, 8,

• переулок Элеваторный,

• переулок 2-й Пятилетки, 23-27,

• переулок Курильский.