В Ростове снимают новый фильм с участием Анны Снаткиной и Кирилла Сафонова

В Ростове-на-Дону стартовали съемки фильма с участием актеров Кирилла Сафонова и Анны Снаткиной. Телевизионная пара, известная по сериалу «Татьянин день», прибыла в донскую столицу для работы над новым проектом.Рабочее название картины - «Криминальный доктор». Съемки проходят в уже полюбившемся режиссерами санатории «Надежда» на площади 2-й Пятилетки. Сюжет сериала держится в строжайшем секрете. Судя по фото, появившимся в Сети, Анна Снаткина предстанет в роли медработника. Не обойдется и без острой линии любви.На съемочной площадке окажется одна из самых ярких сериальных пар — Анна Снаткина и Кирилл Сафонов. В 2007-2008 годах многомиллионная аудитория с неутомимым интересом наблюдала за судьбой двух совершенно разных Татьян, влюбленных в одного мужчину (героя Кирилла Сафонова). Любовная линия героев Сафонова и Снаткиной стала одной из самых обсуждаемых. Романтическая пара настолько понравилась фанатам, что после долгожданного хэппи-энда для многих из них актеры так и остались героями кино. Есть предположение, что и в этот раз Сафонова и Снаткину закрутит в водовороте страсти, окутанном интригами в стиле «НТВ».Режиссирует сериал Алексей Карелин. Одна из его картин - «Время собирать камни» - завоевала симпатию кинокритиков и получила Гран-при двух фестивалей, а также призы за лучшую мужскую роль, лучшую режиссуру и сценарий. Работу оператора выполнит Николай Трухин, снявший для различных каналов порядка 30 фильмов и сериалов.В соцсетях уже появляются кадры с места съемок. Фанаты встречают своих кумиров на улице и просят автографы.