Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове снесут старинный дом в Нахичевани

В Ростове снесут старинный дом в Нахичевани
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом в Нахичевани по адресу: 8-я Линия, 50. У здания нет статуса объекта культурного наследия (ОКН). Однако особняк входит в список объектов, ценных с точки зрения архитектуры или истории. В этот реестр он был внесен экспертами в 2021 году.

Активисты из организации «МойФасад» рекомендовали добавить доходный дом Савельева в список имеющих историческую ценность при разработке объединенной охранной зоны. Но к их мнению не стали прислушиваться.

По данным официальных документов, двухэтажное здание было построено в 1927 году. Однако есть версия, что дом существовал еще до революции. В 2019 году фасад здания капитально отремонтировали.

Вместе с домом Савельева по документам сносу подлежат здания на Лермонтовской, 46 (1894 год постройки), Республиканской, 76 (1913 год постройки), Токарной, 82/2 (1939 год постройки). Также пополнился список аварийных домов, которые снесут чуть позже. Это здания на 25-й Линии, 26, Города Волос, 122 и 38-й Линии, 6.
Фото: Гугл.карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.