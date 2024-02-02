В Ростове снесут старинный дом в Нахичевани

Фото: Гугл.карты.

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом в Нахичевани по адресу: 8-я Линия, 50. У здания нет статуса объекта культурного наследия (ОКН). Однако особняк входит в список объектов, ценных с точки зрения архитектуры или истории. В этот реестр он был внесен экспертами в 2021 году.Активисты из организации «МойФасад» рекомендовали добавить доходный дом Савельева в список имеющих историческую ценность при разработке объединенной охранной зоны. Но к их мнению не стали прислушиваться.По данным официальных документов, двухэтажное здание было построено в 1927 году. Однако есть версия, что дом существовал еще до революции. В 2019 году фасад здания капитально отремонтировали.Вместе с домом Савельева по документам сносу подлежат здания на Лермонтовской, 46 (1894 год постройки), Республиканской, 76 (1913 год постройки), Токарной, 82/2 (1939 год постройки). Также пополнился список аварийных домов, которые снесут чуть позже. Это здания на 25-й Линии, 26, Города Волос, 122 и 38-й Линии, 6.