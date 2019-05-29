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Два недостроенных здания в центре Ростова скоро снесут

Два недостроенных здания в центре Ростова скоро снесут
Здания, которые уже несколько лет строят в центре Ростова, скоро снесут. Сначала власти донского региона выделят деньги на поиски инвесторов, с чьей помощью можно будет всё-таки закончить строительство. Те дома, которые не найдут «покровителя», подлежат сносу.

Замглавы администрации Ростова Андрей Дикун рассказал «Коммерсанту», что все обманутые дольщики получат жильё. Они смогут въехать в квартиры к 2021 году.

В планах есть возведение домов по адресам: Комарова, 16/5, Портовая, 277 и ЖК «Европейский», д. 23.

Так, в ближайшее время уничтожат здания на проспекте Соколова и в переулке Малом.

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