Два недостроенных здания в центре Ростова скоро снесут



Здания, которые уже несколько лет строят в центре Ростова, скоро снесут. Сначала власти донского региона выделят деньги на поиски инвесторов, с чьей помощью можно будет всё-таки закончить строительство. Те дома, которые не найдут «покровителя», подлежат сносу.



Замглавы администрации Ростова Андрей Дикун рассказал «Коммерсанту», что все обманутые дольщики получат жильё. Они смогут въехать в квартиры к 2021 году.



В планах есть возведение домов по адресам: Комарова, 16/5, Портовая, 277 и ЖК «Европейский», д. 23.



Так, в ближайшее время уничтожат здания на проспекте Соколова и в переулке Малом.