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Еще два старинных дома снесут в Ростове-на-Дону

Еще два старинных дома снесут в Ростове-на-Дону
Еще два старинных дома снесут в Ростове-на-Дону. Документы о том, что под снос изымут дома на улицах Малюгиной, 107 и Республиканской, 157/31, разместили на сайте администрации города.

Здание на Малюгиной было построено 134 года назад. Его признали аварийным еще в 2018 году.

Достоверно неизвестно, когда был построен дом на Республиканской. Из открытых источников следует, что он был введен в эксплуатацию в 1917 году. Двухэтажный дом признан аварийным.

Старинные здания не были признаны объектами культурного наследия. Согласно опубликованному документу, собственникам будут возмещены убытки.
Фото: Яндекс Карты
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