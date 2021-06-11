Ростовские власти снесут еще одно здание для строительства моста на Малиновского

Еще одно нежилое здание площадью 60 квадратных метров пойдет под снос в Ростове-на-Дону. Земля под ним необходима для строительства моста на Малиновского.Речь идет о нежилой одноэтажной постройке в СНТ «За мир», 82 в Советском районе города.о его сносе опубликовано на сайте городской администрации.Напомним, власти Ростова начали выкупать земли для строительства путепровода в ноябре прошлого года. Не обошлось без суда с собственниками.Мост закрыли на реконструкцию в январе 2021 года. На объект выделено около 2,7 миллиардов рублей. Работы на нем идут довольно быстро. Уже в конце апреля по путепроводу пустили общественный транспорт, а к августу планируют разрешить движение легковушек.