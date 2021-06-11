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Ростовские власти снесут еще одно здание для строительства моста на Малиновского

Ростовские власти снесут еще одно здание для строительства моста на Малиновского
Еще одно нежилое здание площадью 60 квадратных метров пойдет под снос в Ростове-на-Дону. Земля под ним необходима для строительства моста на Малиновского.

Речь идет о нежилой одноэтажной постройке в СНТ «За мир», 82 в Советском районе города. Постановление о его сносе опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, власти Ростова начали выкупать земли для строительства путепровода в ноябре прошлого года. Не обошлось без суда с собственниками.

Мост закрыли на реконструкцию в январе 2021 года. На объект выделено около 2,7 миллиардов рублей. Работы на нем идут довольно быстро. Уже в конце апреля по путепроводу пустили общественный транспорт, а к августу планируют разрешить движение легковушек.

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