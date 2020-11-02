В Ростове умерла завотделением эндоскопии Областной детской больницы

В Ростове умерла заведующая отделением эндоскопии Областной детской клинической больницы Валентина Михайленко. Врача не стало на 70-м году жизни 3 ноября, сообщили в соцсетях ее коллеги.Председатель «Молодых медиков Дона» Роман Поликарпов написал на своей странице в Facebook, что несколько недель назад Валентина Макаровна попала в больницу, но с каким диагнозом, неизвестно.Валентина Михайленко отдала медицине почти 40 лет своей жизни. Последние 18 лет заведовала отделением эндоскопии ОДКБ.