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В Ростове скончался врач медчасти ФСИН Виктор Щербинин

В Ростове скончался врач медчасти ФСИН Виктор Щербинин
В Ростове скончался врач-рентгенолог медчасти № 9 ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. Виктор Щербинин умер 9 ноября на 85-м году жизни.

Медик посвятил своей трудовой деятельности и помощи людям почти всю жизнь. Стаж работы Виктора Щербинина составляет более 60 лет, из которых 53 - в рентгенологии.

В 1968 году он окончил Ростовский государственный мединститут (прим. - ныне - РостГМУ). Затем начал работать врачом-рентгенологом в батайской горбольнице № 1. Через несколько лет Виктор Щербинин стал заврентгенотделением и почти сразу же - главврачом противотуберкулезного диспансера Батайска. В 1974 году его назначили главным врачом городского медобъединения. Там он проработал семь лет. Затем продолжал трудиться в должности завотделениями в СКЖД, ЦРБ Азовского района в селе Самарском, а также в батайском филиале противотуберкулезного клинического диспансера РО.

Последним местом работы Виктора Щербинина стала медчасть № 9 ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. Там он трудился в должности врача-рентгенолога.

Врача неоднократно награждала администрация города Батайска Ростовской области за огромный вклад в укрепление здравоохранения и безупречный труд.
Фото: https://www.instagram.com/news_bataysk/.
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