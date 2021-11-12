В Ростове скончался врач медчасти ФСИН Виктор Щербинин

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В Ростове скончался врач-рентгенолог медчасти № 9 ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. Виктор Щербинин умер 9 ноября на 85-м году жизни.Медик посвятил своей трудовой деятельности и помощи людям почти всю жизнь. Стаж работы Виктора Щербинина составляет более 60 лет, из которых 53 - в рентгенологии.В 1968 году он окончил Ростовский государственный мединститут (прим. - ныне - РостГМУ). Затем начал работать врачом-рентгенологом в батайской горбольнице № 1. Через несколько лет Виктор Щербинин стал заврентгенотделением и почти сразу же - главврачом противотуберкулезного диспансера Батайска. В 1974 году его назначили главным врачом городского медобъединения. Там он проработал семь лет. Затем продолжал трудиться в должности завотделениями в СКЖД, ЦРБ Азовского района в селе Самарском, а также в батайском филиале противотуберкулезного клинического диспансера РО.Последним местом работы Виктора Щербинина стала медчасть № 9 ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. Там он трудился в должности врача-рентгенолога.Врача неоднократно награждала администрация города Батайска Ростовской области за огромный вклад в укрепление здравоохранения и безупречный труд.