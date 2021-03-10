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В Новочеркасске скончался главный врач туберкулезной больницы Валерий Григорян

В Новочеркасске скончался главный врач туберкулезной больницы Валерий Григорян
В Новочеркасске скончался главный врач противотуберкулезного диспансера Валерий Григорян. Мужчина умер на 81-м году жизни из-за тяжелого и продолжительного заболевания. Об этом сообщил заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников в социальных сетях.

С 1971 года Ю. Овчинников работал в Новочеркасской межобластной легочно-хирургической больнице. С 1975 года был главным врачом больницы. На протяжении многих лет избирался депутатом городского совета и возглавлял постоянно действующую комиссию по здравоохранению. Благодаря его новым способам лечения легочного туберкулеза сотни человек смогли побороть болезнь.

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