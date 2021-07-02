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В Ростове от последствий коронавируса скончался известный хирург Иван Кательницкий

В Ростове от последствий коронавируса скончался известный хирург Иван Кательницкий
В Ростове ушел из жизни известный хирург Иван Кательницкий. Завкафедры хирургических болезней № 1 РостГМУ скончался 4 июля в возрасте 75 лет. Врач длительное время болел коронавирусом.

Иван Кательницкий окончил Ростовский мединститут (ныне - РостГМУ) в 1971 году. В студенческие годы работал в экспериментальной операционной трансплантологии, где занимался пересадкой печени, почек и операциями на сосудах. Получив высшее образование, медик устроился хирургом в больницу скорой помощи. Через два года его пригласили продолжить учебу в мединституте, а затем назначили на должность завкафедрой. Иван Кательницкий занимался не только научными работами и хирургической деятельностью, но и преподавал в университете.

В 1995 году врач получил ученую степень доктора медицинских наук и звание профессора. За годы карьеры он написал сотни научных работ, 10 кандидатских диссертаций и запатентовал два изобретения.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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