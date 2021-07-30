В Ростове скончался архитектор Вячеслав Козлов, болевший коронавирусом

В Ростове умер 63-летний архитектор Вячеслав Козлов. О его смерти стало известно 2 августа.Вячеслав Козлов родился 17 марта 1957 года. Окончил в 24 года Ростовский инженерно-строительный институт по факультету архитектуры. Тогда же, в 1979 году, он начал свою профессиональную карьеру. Вячеслав Козлов посвятил архитектуре почти 40 лет жизни. Он получил звание заслуженного художника РФ, в 1989-м стал членом Союза художников, в 1992-м - Союза дизайнеров, а через шесть лет - и Союза архитекторов России.Специалист часто участвовал во всероссийских и международных выставках. Благодаря своим проектам он стал лауреатом Почетной премии ООН (в 1985 г.), номинантом Национальной архитектурной премии (2006 и 2009 гг.), был награжден орденом за возрождение Российского флота II степени за проект памятника казакам-морякам в 2006 году и получил награду «Человек года-2007» в номинации «Дизайнер года». Кроме того, Вячеслав Козлов являлся лауреатом Третьей премии Всероссийского творческого конкурса скульптурных и архитектурных произведений «Наше Отечество» в 2010 году.Последние 10 лет архитектор преподавал в ЮФУ. Вячеслав Козлов работал доцентом кафедры дизайна института архитектуры. Также он руководил архитектурно-дизайнерской мастерской «М 1:1». За годы карьеры написал более 300 проектных работ.Вячеслав Козлов входил в городской градостроительный совет. В составе рабочей группы он должен был внести свою лепту в размещение музея истории Ростова в «доме с ангелами» на улице Московской, 72.– В голове не укладывается, как этот улыбчивый, неравнодушный и очень профессиональный человек нас так стремительно покинул. Болезнь не выбирает. А еще и такая коварная, как COVID-19. Светлая память! Пусть замыслы и проекты Вячеслава Павловича воплотятся в трудах и произведениях его учеников-студентов! – написала на своей странице в соцсети представитель общественной организации «Платон» Гаяне Давыдова.