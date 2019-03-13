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В Ростове скончался доцент Академии архитектуры ЮФУ Николай Дурнев

В Ростове скончался доцент Академии архитектуры ЮФУ Николай Дурнев
В Ростове после продолжительной болезни скончался доцент Академии архитектуры ЮФУ Николай Дурнев. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Николаю Дурневу было 62 года.

Он родился в Краснодарском крае. С 1971 по 1975 учился в Шахтинском энергетическом техникуме. В 1979 году поступил в Ростовский инженерно-строительный институт на архитектурный факультет. В 1984 году окончил факультет Архитектуры по специальности «Архитектор».
С 1984 по 1991 годы работал на должностях архитектора, старшего архитектора Краснодаргражданпроект, Ростовниипроект.

В 1988 начал работу ассистентом в Архитектурном институте. Одновременно трудился дизайнером в типографиях Ростова. С 2000 года работал доцентом в Академии архитектуры.

Николай Дурнев являлся неоднократным лауреатом Всесоюзных, Международных, Российских, Региональных и городских конкурсов по графическому и WEB дизайну. Он создал более 300 логотипов и фирменных стилей общественных, культурных, политических, коммерческих и других организаций.

В 2015 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса на эмблему павильона России на ЭКСПО-2015 в Милане. Член союза дизайнеров России с 1979 года.

15 марта в Ростове в доме, где жил Николай Дурнев прошла гражданская панихида. 16 марта дизайнера похоронят в Шахтах.

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