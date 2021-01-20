В Ростове скончалась заведующая ЛОР-отделением ЦГБ, переболевшая COVID-19

В Ростове умерла заведующая детским ЛОР-отделением в горбольнице № 1 имени Н. А. Семашко. Людмила Локшина ушла из жизни в 64 года в ночь на 21 января.Несколько месяцев назад она заболела коронавирусом. Инфекция серьезно ослабила организм и усугубила хронические заболевания Людмилы. Врач поборола вирус после длительной болезни, но не справилась с осложнениями.Людмила Локшина посвятила медицине более 40 лет жизни. Заведующей детским ЛОР-отделением она стала в 2002 году.Прощание с врачом состоится 22 января.