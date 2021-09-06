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В Ростове школу на Северном отремонтируют почти за 300 миллионов рублей

В Ростове школу на Северном отремонтируют почти за 300 миллионов рублей
Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт в МБОУ «Школа № 44». Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.

Учебное заведение, расположенное на улице Днепропетровской, 14, подрядчик должен отремонтировать за 16 месяцев с момента подписания договора. При этом строительную площадку исполнителю предоставят только 1 декабря 2021 года.

На ремонт планируют потратить 289 миллионов рублей из бюджета Ростова. Из них 208 направят на строительно-монтажные работы, еще около 20 - на оборудование. На прочие затраты предусмотрено 13 миллионов рублей. К ним относятся затраты на временные здания и сооружения, утилизацию отходов сучьев, пней, строительного мусора, лишнего грунта и прочего. Завершить ремонт ориентировочно намерены к 2023 году.

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