На содержание парка имени Собино в Ростове потратят 3,2 миллиона рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ») Железнодорожного района города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который будет содержать парк культуры и отдыха (ПКиО) имени Собино. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.Исполнителю необходимо обеспечить уборку тротуаров и дорожек, своевременный покос травы и очистку урн. Чтобы обеспечить чистоту парка в течение полугода, из городского бюджета выделили 3,2 миллиона рублей. Убирать территорию нужно будет с 1 августа по 31 декабря.Напомним, в 2018 году по итогам общественного голосования парк имени Собино выбрали в качестве территории, нуждающейся в облагораживании. Тогда заключили контракт почти на 95 миллионов рублей, однако подрядчик свои обязанности не выполнил. Затем реконструкцию парка взял под личный контроль сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Работы завершили к 2021 году.