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В Ростове школьникам разрешили остаться дома во время гололеда

В Ростове школьникам разрешили остаться дома во время гололеда
В ближайшие сутки в Ростове сохранятся неблагоприятные метеоусловия. В течение 12 и 13 декабря в донской столице прогнозируют дождь со снегом, понижение температуры до -4 градусов, гололед и сильный ветер.

Как сообщил глава администрации Ростова, непрекращающийся дождь смывает с тротуаров реагенты. Поэтому как бы ни трудились коммунальщики, на улицах все равно будет скользко.

Поэтому школьникам разрешили не ходить на уроки в эти дни. Пока на дорогах гололед, дети могут посидеть дома, не рискуя собственным здоровьем по пути в учебное заведение. В этом случае педагоги отправят задания по предметам для самостоятельной работы. В ближайшие сутки новый материал в школах проходить не будут.

 — О принятом решении необходимо проинформировать классных руководителей. В этом случае предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка не требуется, — уточнили в мэрии.
Фото: администрация Ростова.
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