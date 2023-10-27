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В Ростове семь человек отравились шаурмой

В Ростове семь человек отравились шаурмой
В Ростове-на-Дону зафиксировали массовое отравление шаурмой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Ростовской области.

Грубые нарушения зафиксировали в заведении быстрого питания «Шаурма-Хаус» на улице Жданова, 14. Местные жители решили порадовать себя фастфудом, а вскоре почувствовали себя плохо. Всего в период с 24 по 25 октября семь человек отравились шаурмой.

Специалисты провели проверку, в ходе которой выявили санитарные нарушения.

- Деятельность предприятия приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в судебные органы, - добавили в ведомстве.
Фото: Rostov.ru
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