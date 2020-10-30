В Ростове сделают беспилотники для охраны воинской части в Крыму

В Ростове сделают беспилотники для воинской части, охраняющей Крымский мост. Информация о заключении контракта Росгвардии с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» опубликована на сайте госзакупок. РНИИРС стал единственным участником торгов. По условиям контракта институт должен предоставить Росгвардии два беспилотника до 20 декабря 2021 года.Запланированный комплекс «Орел-БПЛА» должен будет работать при температуре от -50 до +70 градусов и при повышенной влажности 98% (при условии, что температура воздуха составит +35 градусов). Более того, беспилотник продолжит функционировать и при резких перепадах температуры от предельно пониженной до предельно повышенной.Комплексы, предназначенные для радиолокационного обнаружения, сопровождения и подавления каналов беспилотников малого класса, обойдутся бюджету страны в 395,4 миллиона рублей - 197,7 миллиона каждый.Некоторые СМИ сообщают, что летательные аппараты нужны для охраны Крымского моста. Однако, как рассказали в самой воинской части, о целях использования беспилотников пока не известно.