В Ростове самые высокие цены в области на молочку, крупы и хлеб

Ростов лидирует по стоимости продуктов в донском регионе. О ценах на товары условной продуктовой корзины рассказали в Ростовстате 4 февраля.Килограмм баранины в Ростове стоит 422 рубля, а сыра - 549. В Миллерово эти продукты обойдутся дешевле на 55 и 24 рубля соответственно. Творог ростовчане могут купить за 343 рубля, когда в Таганроге за него попросят 314. Стоимость молока варьируется от 58 (пастеризованное) до 82 рублей (стерилизованное). В Таганроге оно стоит 56 рублей, а в Волгодонске - 74.Куры стоят в донской столице на 11 рублей дороже, чем в Миллерово (142 рубля), а вермишель - на 8 дороже, чем в Шахтах. Стоимость маргарина в среднем составляет 137 рублей, когда в Таганроге на этот же продукт цена ниже на 16 рублей. Шлифованный рис обойдется жителям Ростова в 66 рублей, а в Сальске он стоит на 6 рублей дешевле. Подсолнечное масло также самое дорогое в донской столице - 125 рублей. В Сальске оно стоит 114. Цена на хлеб варьируется от 50 до 60 рублей, в зависимости от сорта. В Миллерово изделия из пшеничной муки стоят 43 рубля, а самый дешевый хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки - в Шахтах (49 рублей). На пшено ростовчане тратят в среднем 53 рубля, а жители Сальска - 44. Незначительно завышены цены на яйца (77 рублей) и соль (14 рублей).Некоторые товары дешевле покупать все-таки в Ростове. Среди них - говядина (344 рубля), сливочное масло (523), сметана (219) и пшеничная мука (38).