Фото: Дондей

Ростов занял пятое место по стоимости квартир на вторичном рынке. Об этом сообщил директор компании «Этажи» Андрей Иванов в интервью Donday.В июле 2025 года средняя цена квадратного метра в Ростове составила 132 801 рубль. Краснодар отстает всего на 110 рублей — там метр стоит 132 691 рубль.Ростов входит в группу городов с самым дорогим жильем, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Нижнему Новгороду.Самая дорогая «вторичка» – в Москве — больше 350 тысяч рублей за метр. В Санкт-Петербурге метр стоит около 225 тысяч, в Казани — 187 тысяч, а в Нижнем Новгороде — 157 тысяч рублей.Высокая стоимость жилья в Ростове связана с его статусом административного центра ЮФО, развитой экономикой и инфраструктурой.В городе осталось около 50 тысяч непроданных квартир в новостройках. Самые дорогие из них находятся в Пролетарском районе, где квадратный метр стоит почти 170 тысяч рублей.