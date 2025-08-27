Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов занял пятое место по стоимости квартир на вторичном рынке

Ростов занял пятое место по стоимости квартир на вторичном рынке
Ростов занял пятое место по стоимости квартир на вторичном рынке. Об этом сообщил директор компании «Этажи» Андрей Иванов в интервью Donday.

В июле 2025 года средняя цена квадратного метра в Ростове составила 132 801 рубль. Краснодар отстает всего на 110 рублей — там метр стоит 132 691 рубль.

Ростов входит в группу городов с самым дорогим жильем, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Нижнему Новгороду.

Самая дорогая «вторичка» – в Москве — больше 350 тысяч рублей за метр. В Санкт-Петербурге метр стоит около 225 тысяч, в Казани — 187 тысяч, а в Нижнем Новгороде — 157 тысяч рублей.

Высокая стоимость жилья в Ростове связана с его статусом административного центра ЮФО, развитой экономикой и инфраструктурой.

В городе осталось около 50 тысяч непроданных квартир в новостройках. Самые дорогие из них находятся в Пролетарском районе, где квадратный метр стоит почти 170 тысяч рублей.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.