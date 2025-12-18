В Ростове владельца спа-комплекса, где погибла девочка, поместили в СИЗО

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростове владельца City Creek, где утонула 11-летняя девочка, заключили в СИЗО. На него возбудили уголовное дело.Напомним, что девочка погибла 21 июня 2025 года в спа-комплексе City Creek. По словам очевидцев, девочка отдыхала у бассейна. Она прыгнула в воду и исчезла из поля зрения. Спасатели поспешили помочь ребенку, но к тому моменту девочка уже скончалась.На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».Как сообщили в донском Следкоме, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.