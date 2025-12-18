Новости
В жестком лобовом ДТП в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

Жуткая авария произошла на автодороге Азов - Староминская. В результате лобового столкновения легкового автомобиля «БМВ» и автопоезда 18 декабря один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным Госавтоинспекции Ростовской области, 35-летний водитель «БМВ», пренебрегая правилами дорожного движения, выехал на полосу встречного движения в зоне, где подобный маневр запрещен. В этот момент навстречу ему двигался 48-летний водитель за рулем автопоезда «Ивека» с полуприцепом.

Сильнейший удар привел к тому, что «БМВ» загорелся, автомобиль практически полностью уничтожен. Автопоезд, в свою очередь, после столкновения продолжил движение и врезался в барьерное ограждение.

К сожалению, водитель «БМВ» погиб на месте происшествия. Водитель грузовика с травмами различной степени тяжести был срочно доставлен в ближайшую больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
