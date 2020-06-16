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В Ростове с участников парада Победы и журналистов потребуют справки об отсутствии коронавируса

В Ростове с участников парада Победы и журналистов потребуют справки об отсутствии коронавируса

Парад Победы 24 июня будет проходить в непростых условиях. Для недопущения распространения коронавируса мероприятие пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа 18 июня.

Помимо прочих стандартных процедур, участникам парада, а также журналистам при входе на место его проведения измеряют температуру. В пункте пропуска также проверят наличие маски и перчаток. Но самое главное, на оборудованном КПП потребуют справку об отсутствии коронавируса. Документ должен быть выдан не ранее 22 июня.
- Аналогичные меры безопасности принимаются в отношении самих участников военного парада. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, - рассказали в ЮВО. - Все военнослужащие также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, военный парад начнётся в 10:00 24 июня на Театральной площади. После прохождения механизированных колонн начнётся воздушная часть парада. В 22:00 будет дан артиллерийский салют.

Парад Победы также пройдёт в Новочеркасске. В других городах Ростовской области в этот день никаких массовых мероприятий не будет.

Ранее сообщалось, что в Ростове зрителями парада станут 100 ветеранов.

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