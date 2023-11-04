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В Ростовском зоопарке степные сурки ушли в спячку

В Ростовском зоопарке степные сурки ушли в спячку
В Ростовском-на-Дону зоопарке степные сурки ушли в спячку. Сотрудники зоосада рассказали, как байбаки готовятся к спячке.

К осени эти грызуны накапливают жир и все чаще остаются в норах, обустраиваясь. А в ноябре всей семьей уходят в спячку. Пока животные спят, все их жизненные процессы замедляются. Пульс становится реже, температура тела снижается. Из нор байбаки выйдут не раньше начала весны. Поэтому весь зимний период посетителям не удастся их увидеть.

Аналогичная ситуация – с гималайскими медведями и ежами. Они ушли в спячку чуть раньше сурков.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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