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В центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта

В центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на два месяца. Проезд перекроют с 1 августа по 17 октября.

Автомобилисты не смогут проехать по переулку Островского - от улицы Пушкинской до Максима Горького. Аналогичная ситуация будет и на улице Пушкинской на пересечении с улицей Максима Горького. Кроме того, движение ограничат на улице Максима Горького - от дома № 97 до переулка Островского.

Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, там будут проводить работы по модернизации тепловой магистрали.

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