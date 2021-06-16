В центре Ростова на два месяца ограничат движение транспорта

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на два месяца. Проезд перекроют с 1 августа по 17 октября.Автомобилисты не смогут проехать по переулку Островского - от улицы Пушкинской до Максима Горького. Аналогичная ситуация будет и на улице Пушкинской на пересечении с улицей Максима Горького. Кроме того, движение ограничат на улице Максима Горького - от дома № 97 до переулка Островского.Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, там будут проводить работы по модернизации тепловой магистрали.