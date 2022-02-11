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Движение транспорта ограничат на двух улицах Ростова 15 февраля

Движение транспорта ограничат на двух улицах Ростова 15 февраля
На двух улицах в Пролетарском районе Ростова частично ограничат движение транспорта. Запрет введут 15 февраля и снимут 28 февраля, информирует департамент автодорог и организации дорожного движения.

Речь идет об участках в районе дома № 2/101с2 на улице Берберовской и в районе дома № 101/1с2 на улице Вересаева. Там в течение двух недель будут возводить канализационную сеть.

Напомним, что также с 20 февраля по 21 марта из-за строительства подземного газопровода нельзя будет проехать в районе дома № 54/59 на улице Темерницкой.
Фото: donday.ru
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