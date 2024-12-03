В Ростове с 5 декабря ограничат движение транспорта на Восточной

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В Ростове-на-Дону на полгода ограничат движение транспорта на Восточной. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Меры ввели из-за монтажных работ на улице Красноармейской, в районе домов №№ 250-254. Проехать нельзя будет по улице Восточной на участке от переулка Журавлева до Крепостного. Ограничения введут с 5 декабря 2024-го по 30 июня 2025 года.Пока водителям следует искать альтернативные пути для поездок.