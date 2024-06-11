В Ростове с 30 июня будет ограничено движение транспорта на Сельмаше

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону перекроют движение транспорта в районе завода «Ростсельмаш». Ограничение будет действовать с 30 июня по 14 июля. Информацию об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Машины не смогут проехать с 23:00 до 6:00 на участке улицы Страны Советов от Комбайностроителей до Троллейбусной. Неудобства связаны с работами по демонтажу путепровода завода. В это время движение машин и пешеходов на данном участке дороги будет запрещено.Ограничение можно объехать по следующему маршруту: по улице Троллейбусной, далее – по улицам Менжинского, Страны Советов, Комбайностроителей, Беломорскому проспекту, улицам Киргизской и 50-летия Ростсельмаша.